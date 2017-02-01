1 dakika oynamadı 1 milyon TL kazandı

Galatasaray'da geçmiş dönemdeki transfer hatalarından biri de Endoğan Adili'ydi. Adili bir türlü gönderilemeyince şimdi alt yapının yolunu tuttu.

ÜNAL AYSAL DÖNEMİNE GELMİŞTİ

Endoğan Adili, eski başkanlardan Ünal Aysal döneminde İsviçre'nin Basel kulübünden 500 Bin Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti.

4 yıllık kontrat yapılan gurbetçi oyuncu, geride kalan 2 yıl boyunca 1 dakika bile oynamadan, 500 Bin Euro kazandı.

Yönetim sezon başında göndermeyi başaramadığı 22 yaşındaki genç gurbetçiyi kadro dışı bırakmış, devre arasında yolların ayrılacağını açıklamıştı. Ancak Endoğan Adili kendisine kulüp bulamadığını ve gitmeyeceğini söyleyince mecburen elde kaldı.

YENİDEN LİSANS ÇIKTI

Sarı-Kırmızılılar, bu gelişmenin ardından Endoğan'a 25 Ocak'ta yeniden lisans vizesi çıkardı. Endoğan, 28 Ocak'ta Akhisar ile oynanan U21 maçında da forma giydi.

Sadece 19 dakika sahada kalan Adili, yıllık 250 bin Euro'luk (Yaklaşık 1 milyon TL) kazancıyla şu anda hem G.Saray'ın hem de Türkiye'deki tüm alt liglerde oynayan oyuncular arasındaki en pahalı isim olarak dikkat çekiyor.

AYAK TENİSİ İLE AKILLARA KAZINMIŞTI

Endogan Adili, Galatasaray'a Mancini döneminde transfer olmuştu. Kadroya giremeyen Endogan Adili yine o dönemlerde büyük umutlarla alınan Umut Gündogan, Jem Paul Karacan gibi isimlerle tesislerde takımdan ayrı antrenman yapıp ayak tenisi oynayarak gündeme gelmişti.