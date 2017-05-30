1 günden az süren imza

34,687 kez izlendi

47,130 kez izlendi

87,201 kez izlendi

1,487 kez izlendi

51,005 kez izlendi

1,455 kez izlendi

35,958 kez izlendi

26,328 kez izlendi

35,430 kez izlendi

Totti gözyaşları içinde Roma'ya veda etti

29,005 kez izlendi

1 Şenol Güneş: Bana zararı olmaz onlara olur Şenol Güneş, FETÖ liderine mesaj gönderdiğini söyleyenleri hainlik yapmakla niteledi.

2 Şenol Güneş Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu.

3 Galatasaray'ın yeni sol beki Ada'dan Gomis transferini imza aşamasına getiren Galatasaray'ın Manchester Cityli sol bek Clichy için de teklif yaptığı ifade edildi.

4 Fenerbahçe Valbuena'dan sonra Ghezzal'ı da alıyor Fransa'nın Lyon takımında forma giyen Valbuena ile prensipte anlaşan Fenerbahçe, aynı takımdan Ghezzal'ı da transfer ediyor.

5 Gomez'li Wolfsburg ligde kaldı Geçen yıl Beşiktaş'la şampiyon olan Mario Gomez, bu yıl Almanya'nın Wolfsburg ekibiyle play-out'ta ligde kalmayı başardı.

6 Avrupa'nın devleri Cengiz Ünder'in peşinde Başakşehir'in genç yıldız adayı Cengiz Ünder için Tottenham ve Lille'in devrede olduğu ifade edildi.

7 Atiba: Ligde egemenlik kurarız Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, şampiyonluğu değerlendirirken, Fenerbahçe ve Galatasaray'a da gönderme yaptı.

8 Tudor Beşiktaş'ın şampiyonluğunu yorumladı Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, 3-2 galip geldikleri Alanyaspor maçını değerlendirirken, Beşiktaş'ın şampiyonluğu hakkında da konuştu.

9 Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e salvolar Başarısız bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in istifasını isteyenlerin sayısı gittikçe artıyor.