10 haftada 35 kırmızı kart çıktı

İlk 10 haftada hakemler toplam 35 kez oyunculara kırmızı kart gösterirken, en hırçın takım, 5 kırmızı kart gören Beşiktaş oldu.

EN HIRÇIN MAÇ DERBİ OLDU

Ankara ekibi Gençlerbirliği 4 kırmızı kartla Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş'ı takip etti. Galatasaray da 3 kırmızı kartla ligin agresif takımları arasında yer aldı.

Şu ana kadar hiçbir futbolcusu oyundan atılmayan Göztepe ve Başakşehir ise sezonun en centilmen takımları oldular. 2'nci ve 5'inci haftada tüm takımlar maçlarını eksiksiz tamamlarken, 5 kırmızı kartlı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin oynandığı 7'nci Hafta, 7 kırmızı kartla bu sezonun en agresif haftası oldu.