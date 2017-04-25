101 yaşında altın madalya kazandı

World Masters Games’e katılan Kaur, 100 yaşüstü kategorisindeki tek katılımcı olarak 100 metre yarışında piste çıktı.

17 ALTIN MADALYA

101 yaşındaki Kaur, 1 dakika 14 saniyelik derecesiyle tek başına koştuğu yarışta altın madalyanın da sahibi oldu.

Atletizme sadece 8 yıl önce yani 93 yaşında başlayan Kaur böylece kendi yaş grubunda kariyerinin 17. altın madalyasını aldı. Kaur'un pistlerde kopmaya da niyeti yok.

Hintli atlet, 101 yaşında olmasına karşın masters oyunlarında 200 metre, cirit atma ve gülle atma dallarında da yarışacak.