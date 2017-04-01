Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi'nin yarı final maçında Mississippi State Bulldogs, Connecticut Huskies'i 66-64 yenerek rakibinin 111 maçlık galibiyet serisine son verdi.

UZATMADA DEVİRDİLER

Normal sezonu 33 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamlayan Mississippi State Üniversitesi, bu sezon 36 galibiyet elde eden Connecticut Üniversitesiyle Dallas kentindeki American Airlines Center'da karşılaştı.

Maçın başından itibaren rakibine baskısını hissettiren Bulldogs, Huskies karşısında ilk yarıyı 36-28 önde kapattı. İkinci yarıda daha iyi savunma yapan Huskies, maçı uzatmaya götürmeyi başardı. Uzatma dakikalarında başa baş bir mücadeleye sahne olan müsabakada, sahanın en kısa oyuncusu (1 metre 65 santimetre) olan Mississippi State gardı Morgan William, son saniyede attığı iki sayılık basketle takımına galibiyeti getirdi.

111 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Geçen sene NCAA Kadınlar Basketbol Ligi eleme maçında Connecticut'a 60 sayı farkla yenilerek elenen Mississippi State, bu kez son 4 sezonun şampiyonuna geçit vermedi ve maçtan 66-64'lük skorla galip ayrıldı.

Böylece, en son yenilgisini 17 Kasım 2014 tarihinde yaşayan Connecticut'un NCAA tarihinde en uzun süreli 111 maçlık galibiyet serisi sona erdi.