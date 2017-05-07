12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Letonya, Ukrayna ve ön elemelerden gelecek bir grup lideriyle mücadele edecek.

Yeni formatın ilk kez uygulanacağı kupada elemelerin kura çekimi, Çin'in Guangzhou kentinde yapıldı. Avrupa elemelerinin kura çekimini, bir dönem Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen Çinli Yi Jianlian gerçekleştirdi.

Çin'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Karadağ, Slovenya, Ön eleme grubu ikincisi, İspanya

B Grubu: Ön eleme grubu birincisi, Türkiye, Letonya, Ukrayna

C Grubu: Polonya, Ön eleme grubu ikincisi, Litvanya, Macaristan

D Grubu: İtalya, Ön eleme grubu birincisi, Hırvatistan, Romanya

E Grubu: Ön eleme grubu ikincisi, Belçika, Fransa, Rusya

F Grubu: Ön eleme grubu birincisi, Çekya, İzlanda, Finlandiya

G Grubu: Almanya, Sırbistan, Ön eleme grubu ikincisi, Gürcistan

H Grubu: İsrail, Büyük Britanya, Yunanistan, Ön eleme grubu birincisi

Yeni formata göre ülkeler, FIBA Dünya Kupası'na katılabilmek için A ve B klasmanlarına ayrılarak eleme maçları oynayacak.

Avrupa elemelerinde A klasmanında bulunan 24 takıma, 2-19 Ağustos'ta oynanacak ön elemelerde başarılı olacak 8 ekip daha katılacak. Avrupa elemeleri ilk turunda 32 ülke, 4'erli 8 grupta mücadele edecek. İlk turda gruplarında ilk 3'e giren ekipler, 6'şar takımın yer alacağı ikinci tur gruplarına yükselecek. İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitirecek ekipler de 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. İkinci tura kalamayan takımlar ise B klasmanının en iyileriyle bir sonraki elemeler için A klasmanındaki yerlerini korumak için sahaya çıkacak.

Takımlar, ilk ve ikinci tur gruplarındaki maçların üçünü sahasında, üçünü deplasmanda oynayacak. 2019 FIBA Dünya Kupası için elemeler, Kasım 2017'de başlayıp Şubat 2019'da sona erecek.

Diğer yandan Afrika, Amerika ve Asya elemelerindeki 16'şar ülke ise 4'er takımdan oluşan 4'er grupta mücadele edecek.