Konyaspor- Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında Atiker Konyaspor ile Galatasaray karşılaşacak.
Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 33 puanla üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 24 puanla 7. sırada yer alan Atiker Konyaspor karşısından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Ali Çamdalı, Volkan, Ömer Ali, Bajic, Rangelov
Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakab, Carole, De Jong, Selçuk, Josue, Linnes, Sneijder, Eren