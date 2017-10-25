1.5 ayda 7.5 kilo verdi

Fenerbahçe'de sezon başında hem kiloları hem de performansıyla tartışmaların hedefindeki isim olan Ozan Tufan, fit olma yolunda büyük adımlar attı.

ÇİFT ANTRENMAN YAPIYOR

Vatan'da yer alan habere göre; 23 yaşındaki milli futbolcu 1.5 ayda tam 7.5 kilo verdi. İzin gününde bile teknik heyetin bilgisi dahilinde ekstra idman yapan Ozan Tufan, bireysel antrenörün dışında Samandıra’da ayrı çalışma yaparak günlerini çift antrenmanla kapıyor. Ozan, kulübün diyetisyeni Şengül Sangu Talak’ın verdiği özel listeyi de harfiyen uyguluyor; kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarına da önem veriyor.