15 Temmuz Şehitleri Koşusu'nu Miss Planet kazandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Ankara 75. Yıl Hipodromu, 15 Temmuz Şehitleri Koşusu'na (Açık-G2) ev sahipliği yaptı.

MISS PLANET KAZANDI

15 Temmuz 2016 tarihinde hayatlarını kaybeden vatanseverlere ithafen düzenlenen koşuyu, Vefa İbrahim Aracı'nın sahibi ve yetiştiricisi olduğu doru dişi tay MISS PLANET (Native Khan - White Lily / Shining Wolf) jokeyi Ahmet Çelik idaresinde kazanmayı başardı.

KOŞU ÖNCESİ ŞEHİTLER ANILDI

Koşu öncesi ise, 15 Temmuz 2016 tarihinde hayatını kaybeden 249 şehidin hatırası için TJK tarafından, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda bulunan 7000 metrekarelik alana 249 Ihlamur ağacı fidanı dikildi. Fidan dikiminde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Yüksek Komiserler Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci ve TJK Genel Sekreteri H. Turgut Alakuş ile başarılı jokeyler Halis Karataş ve Özcan Yıldırım'da yer alıp fidan dikti.

2 yaşlı safkan İngiliz taylarının katıldığı 2017 yılı 15 Temmuz Şehitleri Koşusu, çim pistte 1200 metre mesafe üzerinden gerçekleştirildi. 200.000 TL birincilik ikramiyesi olan koşunun ikinciliğini, start almış olduğu 4 koşuyu da kazanarak bu önemli mücadeleye gelen ARMONDO (Mehmet Bora - Judiana / Dolphin Street) elde ederken, OĞLUM MURAT (Torok - Show Girl / Mujdahit) üçüncü, son atakları ile RUN FOR DERYA (Victory Gallop - Strong Hope / Perfect Storm) ise tabelayı tamamlayan tay oldu. Kazanan MISS PLANET için koşunun bitiriş derecesi 1.11.41 olurken, farklar 1 Boy - 2,5 Boy - 1/2 Boy şeklinde sonuçlandı.

Koşu sonrası düzenlenen törende, koşuyu kazanan tayın sahibi adına tayın antrenörü Caner Akgül'e kupasını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş verdi.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in bu güne ait gönderdikleri telgraflar okundu.