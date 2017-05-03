17 maçı bilen Kenyalı 2 milyon Dolar kazandı

Kenya'da bir bahisçi 17 maçın sonucunu doğru tahmin etti, ülke tarihinin en yüksek ikramiyelerinden birini kazandı. 2 milyon Dolar kazanan talihli, bir daha bahis oynamayacağını açıkladı.





2 MİLYON DOLAR KAZANDI

Kenya'da Samuel Abisai isimli bir bahisçi ülke tarihinin en yüksek ikramiyelerinden birini kazandı. 17 maçın sonucunu doğru tahin eden 28 yaşındaki talihli, ülke tarihinin en yüksek ikramiyerinden biri olan 2 milyon Dolar kazandı.

Bahis şirketi yetkilisi, ödülünü vermek için Abisai'nin yaşadığı Thika şehrine aralarında bir limuzinin de olduğu konvoyla gitti. Bu sırada yoğun güvenlik önlemleri alındı.