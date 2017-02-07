17 maçlık seriyi Cleveland bitirdi

Bir kelime bir anı İlhan Cavcav

1 4 büyüklerin yıldızları şimdi neredeler? Türkiye'nin 4 büyüğü olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrolarında bulunan futbolcular şimdi hangi takımdalar?

2 Oğuzhan'ın yaptığı hareketin anlamı ortaya çıktı Van Persie, derbi maçta burnunu kaşıyan Oğuzhan'ın yaptığı bu hareketin Hollanda'da farklı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

3 Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı F.Bahçe ile G.Saray arasında oynanan basketbol maçında küfürlü tezahüratta bulunan Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı.

4 İngilizlerin maçında açılan Türk bayrağı ortalığı gerdi Huddersfield Town-Leeds United maçında tribünde açılan Türk bayrağı, konuk ekibin taraftarlarını rahatsız edince polis duruma el attı.

5 Caner Erkin Van Persie'yle kavga etti Birçok olayın yaşandığı derbinin ardından kadroda bulunmayan Caner'in soyunma odasında Van Persie ile kapıştığı ortaya çıktı.

6 Olaylı derbinin faturası ağır oldu Derbinin gözlemcilerinin verdiği raporlara göre, TFF'nin aralarında Van Persie ve Tosic'in olduğu birçok isme ceza keseceği öğrenildi.

7 Van Persie: Oğuzhan bana Felemenkçe küfürler etti Olaylı derbide Tosic ve Oğuzhan'la kavga eden Van Persie, saha içerisinde rakip futbolcularla yaşadığı diyaloğu anlattı.

8 Ali Palabıyık'ın notu belli oldu Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan olaylı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık'ın notu belli oldu.

9 Fenerbahçe ilklere imza atıyor Beşiktaş'a kendi sahasında ilk yenilgisini yaşatan sarı-lacivertliler, seri yakalayan takımlara karşı aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor.