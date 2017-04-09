Bu sezon Hollanda'da top koşturan Türk futbolcular adeta patlama yaptı.

ENES VE EMRAH DİKKAT ÇEKİYOR

Enes Ünal Twente formasıyla 16 golle gol krallığında iddiasını sürdürürken, devre arasında Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'aa kiralana Emrah Başsan da 6 gol 2 asistlik performansla adından söz ettiriyor.

17'lik Ferdi'den Ajax'a enfes gol - İZLE

FERDİ DE ENES'İN İZİNDE

Enes Ünal'ın Twente formasıyla 16 gole ulaştığı Hollanda'da bir başka genç temsilcimiz Ferdi Kadıoğlu da dikkat çeken performans sergiliyor. Bu sezon NEC Nimegen'le 34 maça çıkan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu takımına bu sezon 4 gol ve 3 asistlik bir katkı yaptı.

Ferdi son olarak Ajax'a 5-1 yenildikleri maçta takımının tek golünü attı. Her ne kadar takımı farklı mağlup olsa da genç oyuncu attığı müthiş golle yine adından söz ettirdi.