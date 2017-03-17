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18 Mart Şehitler Türkiye Okçuluk Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 18 Mart Şehitler Türkiye Şampiyonası, Antalya'da sürüyor.

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18 Mart Şehitler Türkiye Okçuluk Şampiyonası devam ediyor

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 505 sporcu mücadele ediyor. Erkekler ve kadınlarda klasik ile makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde, sıralama ve eleme atışları yapıldı.

19 MART'TA SONA ERECEK

Bireysel final atışları sonucuna göre dereceye girecek sporculara, 750, 500 ve 250 lira ödül verilecek.

Büyükler ve gençlerde milli takımların belirlenmesi ile sporcuların performanslarını tespit etme amacını da taşıyan şampiyona, 19 Mart Pazar günü yapılacak final atışları ile sona erecek.

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