1986'dan sonra ilk kez ABD Dünya Kupası'na gidemedi

Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika Elemeleri'nde son maçlarının ardından Meksika, Panama ve Kosta Rika, Dünya Kupası vizesi alırken ABD ise yarış dışı kaldı.

31 YIL SONRA ABD DÜNYA KUPASI'NDA YOK

ABD Milli Takımı, 31 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanamadı. Trinidad Tobago’ya deplasmanda 2-1 mağlup olan ABD, yer aldığı eleme grubunda 12 puanla 5’inci sırada yer alarak finallere katılma şansını kaybetti.

ABD’nin Dünya Kupası hayallerini yıkan goller Omar Gonzalez (kk) ve Alvin Jones’tan gelirken, konuk ekibin tek golünü Borussia Dortmund forması giyen Christian Pulisic 47. dakikada kaydetti.

Oynanan maçlar sonunda Meksika, Kosta Rika ve Panama, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde etti. Grubu 4. sırada tamamlayan Honduras ise play-off oynayacak.