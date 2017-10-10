2 ABD'li basketbolcu Türkiye'ye alınmadı

Ankara ile Washington arasındaki vize gerginliği sürerken, Rus basketbol kulübü Nadejda Orenburg'ta forma giyen iki ABD’li basketbolcunun Türkiye'ye giremedi.

2 BASKETBOLCU TÜRKİYE'YE GİREMEDİ

SputnikTR'nin haberine göre; Nadejda Orenburg ile Fenerbahçe kadın basketbol takımları arasındaki Euroleague başlangıç maçı yarın oynanacak. Maç öncesi Rus basınına konuşan Nadejda Orenburg basketbol kulübünün Başkanı Oleg Hramkin ABD vatandaşı olan Emma Cannon ile Brionne Jones'un, Türkiye'ye girişine izin verilmediği açıkladı.

Hramkin; “Türk yetkililer ABD’li Emma Cannon ile Brionne Jones’un girişini yasakladı. Resmi sebep Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ani bozulma. Kulüp iki kilit oyuncusu olmadan sezona başlayacak.” ifadelerini kullanıldı.