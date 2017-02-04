2010-2011'den geriye Onur Kıvrak kaldı

Ara transferde Mustafa Yumlu'nun Akhisar Belediyespor'a gitmesinin ardından bordo-mavili takımın 82 puanla ligi averajla ikinci bitirdiği kadrosundan kalan tek isim kaleci Onur Recep Kıvrak oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in görev yaptığı, İbrahima Yattara, Umut Bulut, Egemen Korkmaz, Jaja, Alanzinho, Burak Yılmaz, Gustavo Colman, Selçuk İnan, Tolga Zengin gibi oyuncuların forma giydiği ve "futbolda şike" davasına konu olan 2010-2011 sezonundan bugüne kadar birçok futbolcu kulüpten ayrılırken, Onur Recep Kıvrak takımdaki konumunu korudu.

9 YILDIR TAKIMDA

Trabzonspor'un, Karşıyaka Kulübünden kadrosuna kattığı ve 15 Ocak 2008'de sözleşme imzaladığı Onur Recep Kıvrak, 9 yıldır bordo-mavili takımda görev yapıyor.

Son olarak, kulüp başkanı Muharrem Usta'nın göreve gelmesinin ardından 2020 yılına kadar bordo-mavililerle sözleşmesini uzatan 29 yaşındaki başarılı kaleci, 200. resmi maçını da Medical Park Arena'da, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantepspor'a karşı oynadı.

SAKATLIKLAR YILDIRMADI

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi, bordo-mavili takımın formasını giydiği süre içinde büyük sakatlıklar yaşamasına rağmen futboldan hiç kopmadı.

12 Mart 2011'de Kasımpaşa ile oynanan maçın son dakikalarında sağ diz ön çapraz bağları kopan Onur Recep Kıvrak, ABD'de ameliyat oldu ve yaklaşık 6 ay formasından uzak kaldı. Bu süreçte formayı Tolga Zengin'e bırakan Onur, 2011-2012 sezonunda sadece 3 maçta forma giyebildi.

Tecrübeli kaleci, 2 Ekim 2014'te UEFA Avrupa Ligi'nde Legia Varşova ile Trabzon'da oynanan maçın 64. dakikasında sakatlandı. Başarılı oyuncunun bu kez sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

YENİDEN SAHALARA DÖNDÜ

Tekrar bir operasyon geçiren Onur, 7 ay sonra, 8 Mayıs 2015'de antrenmanlara çıkmaya başladı. O sezon forma giyemeyen bordo-mavili kaleci, sakatlandıktan 9,5 ay sonra, 16 Temmuz 2015'te UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Differdange 03 maçıyla formasına kavuşabildi.

Onur, geçen sezon da 3 Mart 2016 tarihinde sağ diz dış menüsküs ameliyatı olmuş ve 4 hafta sahalarda uzak kalmıştı.