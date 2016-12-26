2016 yılının en iyi hakemi belli oldu

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarından yapılan açıklamaya göre, 56 ülkeden gazeteci ve uzmanların katılımıyla bu yıl 30. kez düzenlenen oylamada, 2016'nın en iyi hakemi belirlendi.

EN İYİSİ MARK CLATTENBURG

2016 Avrupa Şampiyonası finali ve Şampiyonlar Ligi finalini yöneten 41 yaşındaki Mark Clattenburg,141 puanla rakiplerine fark attı ve ödülü ilk kez kazandı.

ÇAKIR 5'NCİ OLDU

Öte yandan oylamada yer alan FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise 28 puanla 5. sırada yer aldı.

İŞTE SIRALAMA

1 – Mark Clattenburg (İngiltere) 141 puan

2 – Nicola Rizzoli (İtalya) 65 puan

3 – Viktor Kassaï (Macaristan) 55 puan

4 – Jonas Eriksson (İsveç) 43 puan

5 – Cüneyt Çakır (Türkiye) 28 puan

5 – Björn Kuipers (Hollanda) 28 puan

7 – Felix Brych (Almanya) 26 puan

8 – Martin Atkinson (İngiltere) 20 puan

9 – Damir Skomina (Slovenya) 19 puan

10 – Nestor Pitana (Arjantin) 14 puan