2016 yılının unutulmaz golleri - İZLE

2016 yılında düzenlenen; EURO 2016, Copa America, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden güzel goller atıldı.

2016 yılının unutulmaz golleri - İZLE
Yorum Yap

2017 yılının başlamasına az bir zaman kalırken geride bıraktığımız 2016 yılında atılan birbirinden güzel golleri sizler için derledik; 

İşte 2016 yılında atılan dikkat çekici goller;

Ronaldo'nun Espanyol'a attığı gol

Messi penaltı atışından Suarez'e pas verdiği gol

Arda Turan'ın Nou Camp'taki ilk golü

Japon futbolcudan Afganistan'a jeneriklik gol 

Sebastian Perez'den Kung Fu golü

Akrep vuruşuyla atılan gol

Messi Amerika'ya nefis frikik golü

Shaqiri'nin Polonya'ya attığı röveşata golü

İbrahimovic'ten Galatasaray'a jeneriklik gol

Adam Armstrong'dan muazzam gol

Talisca'nın Benfica'ya attığı frikik golü

Sow'dan Manchester United'a röveşata golü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM