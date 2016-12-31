2016 yılının unutulmaz golleri - İZLE

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Şenol Güneş'e Olcay ve Oğuzhan'ın kendisine pas atmadığını söyledi.

Quaresma isyan etti: Türkler bana pas atmıyor

2016 yılında düzenlenen; EURO 2016, Copa America, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden güzel goller atıldı.

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Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE

Amanda Nunes, milyonlarca takipçisi ve hayranı olan Ronda Rousey'i, 48 saniyede nakavt etti.