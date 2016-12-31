2016 yılının unutulmaz golleri - İZLE

2017 yılının başlamasına az bir zaman kalırken geride bıraktığımız 2016 yılında atılan birbirinden güzel golleri sizler için derledik;
İşte 2016 yılında atılan dikkat çekici goller;
Ronaldo'nun Espanyol'a attığı gol
Messi penaltı atışından Suarez'e pas verdiği gol
Arda Turan'ın Nou Camp'taki ilk golü
Japon futbolcudan Afganistan'a jeneriklik gol
Sebastian Perez'den Kung Fu golü
Messi Amerika'ya nefis frikik golü
Shaqiri'nin Polonya'ya attığı röveşata golü
İbrahimovic'ten Galatasaray'a jeneriklik gol
Adam Armstrong'dan muazzam gol
Talisca'nın Benfica'ya attığı frikik golü