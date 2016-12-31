2016'da futbol haricinde yaşananlar

2016 yılında futbol haricinde diğer branşlarda da önemli gelişmeler yaşandı.
İşte 2016 yılında basketbol, voleybol ve diğer branşlarda yaşanan gelişmeler;
Furkan Korkmaz Darth Vader smacıyla kazandı
NBA'de smaç yarışması unutmazlar arasına girdi
Erkekler basketbolda Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazandı
Ünlü tenisçi Sharapova'dan doping itirafı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu
Kobe Bryant basketbola veda etti
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. oldu
Türkiye Erkekler 1. Voleybol Ligi'nde Halkbank 7.kez şampiyon oldu
Çağla Büyükakçay şampiyon oldu
Galayasaray Odeabank Eurocup şampiyonu oldu
Kadınlar Volaybol 1. Ligi'nde Vakıfbank şampiyon oldu
Servet Tazegül üst üste 5. kez Avrupa şampiyonu
Basketbolda şampiyon Fenerbahçe
NBA şampiyonu Cleveland Cavaliers
90. yıl Gazi Koşusu'nu Graystorm kazandı
Türkiye, şampiyonada 2 altın, 2 gümüş kazandı
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Recep Kara oldu
Michael Phelps olimpiyatların zirvesinde
Bolt 200 metreyi de kazandı 3'üncü dublesini yaptı
THY Euroleague için imzalar atıldı
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin
Eczacıbaşı VitrA Dünya Şampiyonu