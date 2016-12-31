2016'da futbol haricinde yaşananlar

F.Bahçe'nin Euroleague'de final oynaması, G.Saray'ın Eurocup'ı alması Eczacıbaşı'nın Dünya Şampiyonu olması, 2016'da diğer sporda yaşanb

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2016 yılında futbol haricinde diğer branşlarda da önemli gelişmeler yaşandı.

İşte 2016 yılında basketbol, voleybol ve diğer branşlarda yaşanan gelişmeler;

Furkan Korkmaz Darth Vader smacıyla kazandı

NBA'de smaç yarışması unutmazlar arasına girdi

Erkekler basketbolda Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazandı

Ünlü tenisçi Sharapova'dan doping itirafı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu

Kobe Bryant basketbola veda etti

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. oldu

Türkiye Erkekler 1. Voleybol Ligi'nde Halkbank 7.kez şampiyon oldu

Çağla Büyükakçay şampiyon oldu

Galayasaray Odeabank Eurocup şampiyonu oldu

Kadınlar Volaybol 1. Ligi'nde Vakıfbank  şampiyon oldu

Fenerbahçe finalde kaybetti

Servet Tazegül üst üste 5. kez Avrupa şampiyonu

Basketbolda şampiyon Fenerbahçe

NBA şampiyonu Cleveland Cavaliers

90. yıl Gazi Koşusu'nu Graystorm kazandı

Yasemin Can Avrupa Şampiyonu

Türkiye, şampiyonada 2 altın, 2 gümüş kazandı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Recep Kara oldu

Michael Phelps olimpiyatların zirvesinde

Bolt 200 metreyi de kazandı 3'üncü dublesini yaptı

THY Euroleague için imzalar atıldı

Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin

Eczacıbaşı VitrA Dünya Şampiyonu

Nico Rosberg Formula 1'de şampiyon oldu

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