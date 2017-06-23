2017 NBA draft'ı yapıldı

Birinci sıradan seçme hakkı olan Philadelphia 76ers, guard Markelle Fultz'u birinci sıradan seçerken, ikinci sıra hakkı olan Los Angeles Lakers ise draft öncesi çok konuşulan isim Lonzo Ball'u seçti. Birinci sıra hakkını Sixers’a gönderip üçüncü sıradan seçim yapan Boston Celtics ise Duke’dan Jayson Tatum’u seçti. Phoenix Suns dördüncü sıradan Josh Jackson’ı seçerken, Sacramento Kings de beşinci sıradan seçim hakkını De’Aaron Fox’tan yana kullandı.
Öte yandan draft gecesine damgasını vuran takas Minnesota Timberwolves ile Chicago Bulls arasında gerçekleşti. Jimmy Butler, Minnesota’nın yolunu tuttu! Ayrıca Portland Trail Blazers ile Sacramento Kings arasında da bir draft sırası takası yapıldı. Utah Jazz ile Denver Nuggets da draft seçim sıralarını takaslayan diğer takımlar oldular.
Golden State Warriors, Chicago Bulls’un 38. sıra seçimi Jordan Bell’i nakit para karşılığında kadrosuna kattı.
Memphis Grizzlies 2019 ikinci tur draft hakkı karşılığında Orlando Magic’in 35. sıra seçimi Ivan Rabb’ı aldı.
New Orleans Pelicans 40. sıra seçimi Dwyane Bacon’ı Charlotte Hornets’a gönderirken, karşılığında 31. sıra seçimi Frank Jackson’ı aldı.
Los Angeles Lakers 28. sıra seçimi Tony Bradley’i Utah Jazz’e yollarken, karşılığında 30. sıra seçimi Josh Hart ve 42. sıra seçimi Thomas Bryant’ı aldı.
Philadelphia 76ers ise Oklahoma City Thunder’dan gelen 2020 ilk tur draft hakkı ve 2020 ikinci tur draft hakkı karşılığında Orlando Magic’ten 25. sıra seçimi Anzejs Pasecniks’i aldı.
İşte NBA Draft 2017'de seçilen oyuncuların listesi:
1. TUR
1. Markelle Fultz – Philadelphia 76ers
2. Lonzo Ball – Los Angeles Lakers
3. Jayson Tatum – Boston Celtics
4. Josh Jackson – Phoenix Suns
5. De'Aaron Fox – Sacramento Kings
6. Jonathan Isaac – Orlando Magic
7. Lauri Markkanen – Minnesota Timberwolves (Chicago Bulls'a gidiyor takasla)
8. Frank Ntilikina – New York Knicks
9. Dennis Smith – Dallas Mavericks
10. Zach Collins -Sacramento Kings ( – Portland Trail Blazers'a gidiyor takasla)
11. Malik Monk – Charlotte Hornets
12. Luke Kennard – Detroit Pistons
13. Donovan Mitchell – Denver Nuggets (Utah Jazz'a gidiyor takasla)
14. Bam Adebayo – Miami Heat
15. Justin Jackson – Portland Trail Blazers (Sacramento Kings'e gidiyor takasla)
16. Justin Patton – Chicago Bulls (Minnesota Timberwolves'a gidiyor takasla)
17. DJ Wilson – Milwakuee Bucks
18. TJ Leaf – Indiana Pacers
19. John Collins – Atlanta Hawks
20. Harry Giles – Sacramento Kings
21. Terrance Ferguson – Oklahoma City Thunder
22. Jarrett Allen – Brooklyn Nets
23. OG Anunoby – Toronto Raptors
24. Tyler London – Denver Nuggets
25. Anzejs Pasecniks – Orlando Magic
26. Caleb Swanigan – Portland Trail Blazers
27. Kyle Kuzma – Brooklyn Nets (Los Angeles Lakers'a gitmişti takasla)
28. Tony Bradley – Los Angeles Lakers (Utah Jazz'a gidiyor takasla)
29. Derrick White – San Antonio Spurs
30. Josh Hart – Los Angeles Lakers
2. TUR
31. Charlotte Hornets (Pelicans’a takaslandı): Frank Jackson, PG, Duke
32. Phoenix Suns: Davon Reed, SG, Miami
33. Orlando Magic: Wesley Iwundu, SG, Kansas State
34. Sacramento Kings: Frank Mason, PG, Kansas
35. Orlando Magic (Grizzlies’e takaslandı): Ivan Rabb, PF/C, California
36. Philadelphia 76ers: Jonah Bolden, PF, Kızılyıldız (Sırbistan)
37. Boston Celtics: Semi Ojeleye, F, SMU
38. Chicago Bulls (Warriors’a takaslandı): Jordan Bell, F, Oregon
39. Philadelphia 76ers (Clippers’a takaslandı): Jawun Evans, PG, Oklahoma State
40. New Orleans Pelicans (Hornets’a takaslandı): Dwayne Bacon, SF, Florida State
41. Atlanta Hawks: Tyler Dorsey, SG, Oregon
42. Utah Jazz (Lakers’a takaslandı): Thomas Bryant, C, Indiana
43. Houston Rockets: Isaiah Hartenstein, PF/C, Zalgiris (Litvanya)
44. New York Knicks: Damyean Dotson, SG, Houston
45. Houston Rockets (Grizzlies’e takaslandı): Dillon Brooks, SF, Oregon
46. Philadelphia 76ers (Bucks’a takaslandı): Sterling Brown, SG, SMU
47. Indiana Pacers: Ike Anigbogu, C, UCLA
48. Milwaukee Bucks (Clippers’a takaslandı): Sindarius Thornwell, SF, S. Carolina
49. Denver Nuggets: Vlatko Cancar, PF, Mega Bemax (Sırbistan)
50. Philadelphia 76ers: Mathias Lessort, PF/C, Nanterre (Fransa)
51. Denver Nuggets: Monte Morris, PG, Iowa State
52. New Orleans Pelicans (Pacers’a takaslandı): Edmond Sumner, PG, Xavier
53. Boston Celtics: Kadeem Allen, PG, Arizona
54. Phoenix Suns: Alec Peters, PF, Valparaiso
55. Utah Jazz: Nigel Williams-Goss, PG, Gonzaga
56. Boston Celtics: Jabari Bird, SG, California
57. Brooklyn Nets: Aleksander Vezenkov, F, FC Barcelona (İspanya)
58. New York Knicks: Ognjen Jaramaz, PG, Mega Bemax (Sırbistan)
59. San Antonio Spurs: Jaron Blossomgame, SF, Clemson
60. Atlanta Hawks: Alpha Kaba, C, Mega Bemax (Sırbistan)