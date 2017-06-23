2017 NBA draft'ı yapıldı

Birinci sıradan seçme hakkı olan Philadelphia 76ers, guard Markelle Fultz'u birinci sıradan seçerken, ikinci sıra hakkı olan Los Angeles Lakers ise draft öncesi çok konuşulan isim Lonzo Ball'u seçti. Birinci sıra hakkını Sixers’a gönderip üçüncü sıradan seçim yapan Boston Celtics ise Duke’dan Jayson Tatum’u seçti. Phoenix Suns dördüncü sıradan Josh Jackson’ı seçerken, Sacramento Kings de beşinci sıradan seçim hakkını De’Aaron Fox’tan yana kullandı.

Öte yandan draft gecesine damgasını vuran takas Minnesota Timberwolves ile Chicago Bulls arasında gerçekleşti. Jimmy Butler, Minnesota’nın yolunu tuttu! Ayrıca Portland Trail Blazers ile Sacramento Kings arasında da bir draft sırası takası yapıldı. Utah Jazz ile Denver Nuggets da draft seçim sıralarını takaslayan diğer takımlar oldular.

Golden State Warriors, Chicago Bulls’un 38. sıra seçimi Jordan Bell’i nakit para karşılığında kadrosuna kattı.

Memphis Grizzlies 2019 ikinci tur draft hakkı karşılığında Orlando Magic’in 35. sıra seçimi Ivan Rabb’ı aldı.

New Orleans Pelicans 40. sıra seçimi Dwyane Bacon’ı Charlotte Hornets’a gönderirken, karşılığında 31. sıra seçimi Frank Jackson’ı aldı.

Los Angeles Lakers 28. sıra seçimi Tony Bradley’i Utah Jazz’e yollarken, karşılığında 30. sıra seçimi Josh Hart ve 42. sıra seçimi Thomas Bryant’ı aldı.

Philadelphia 76ers ise Oklahoma City Thunder’dan gelen 2020 ilk tur draft hakkı ve 2020 ikinci tur draft hakkı karşılığında Orlando Magic’ten 25. sıra seçimi Anzejs Pasecniks’i aldı.

İşte NBA Draft 2017'de seçilen oyuncuların listesi:

1. TUR

1. Markelle Fultz – Philadelphia 76ers

2. Lonzo Ball – Los Angeles Lakers

3. Jayson Tatum – Boston Celtics

4. Josh Jackson – Phoenix Suns

5. De'Aaron Fox – Sacramento Kings

6. Jonathan Isaac – Orlando Magic

7. Lauri Markkanen – Minnesota Timberwolves (Chicago Bulls'a gidiyor takasla)

8. Frank Ntilikina – New York Knicks

9. Dennis Smith – Dallas Mavericks

10. Zach Collins -Sacramento Kings ( – Portland Trail Blazers'a gidiyor takasla)

11. Malik Monk – Charlotte Hornets

12. Luke Kennard – Detroit Pistons

13. Donovan Mitchell – Denver Nuggets (Utah Jazz'a gidiyor takasla)

14. Bam Adebayo – Miami Heat

15. Justin Jackson – Portland Trail Blazers (Sacramento Kings'e gidiyor takasla)

16. Justin Patton – Chicago Bulls (Minnesota Timberwolves'a gidiyor takasla)

17. DJ Wilson – Milwakuee Bucks

18. TJ Leaf – Indiana Pacers

19. John Collins – Atlanta Hawks

20. Harry Giles – Sacramento Kings

21. Terrance Ferguson – Oklahoma City Thunder

22. Jarrett Allen – Brooklyn Nets

23. OG Anunoby – Toronto Raptors

24. Tyler London – Denver Nuggets

25. Anzejs Pasecniks – Orlando Magic

26. Caleb Swanigan – Portland Trail Blazers

27. Kyle Kuzma – Brooklyn Nets (Los Angeles Lakers'a gitmişti takasla)

28. Tony Bradley – Los Angeles Lakers (Utah Jazz'a gidiyor takasla)

29. Derrick White – San Antonio Spurs

30. Josh Hart – Los Angeles Lakers

2. TUR

31. Charlotte Hornets (Pelicans’a takaslandı): Frank Jackson, PG, Duke

32. Phoenix Suns: Davon Reed, SG, Miami

33. Orlando Magic: Wesley Iwundu, SG, Kansas State

34. Sacramento Kings: Frank Mason, PG, Kansas

35. Orlando Magic (Grizzlies’e takaslandı): Ivan Rabb, PF/C, California

36. Philadelphia 76ers: Jonah Bolden, PF, Kızılyıldız (Sırbistan)

37. Boston Celtics: Semi Ojeleye, F, SMU

38. Chicago Bulls (Warriors’a takaslandı): Jordan Bell, F, Oregon

39. Philadelphia 76ers (Clippers’a takaslandı): Jawun Evans, PG, Oklahoma State

40. New Orleans Pelicans (Hornets’a takaslandı): Dwayne Bacon, SF, Florida State

41. Atlanta Hawks: Tyler Dorsey, SG, Oregon

42. Utah Jazz (Lakers’a takaslandı): Thomas Bryant, C, Indiana

43. Houston Rockets: Isaiah Hartenstein, PF/C, Zalgiris (Litvanya)

44. New York Knicks: Damyean Dotson, SG, Houston

45. Houston Rockets (Grizzlies’e takaslandı): Dillon Brooks, SF, Oregon

46. Philadelphia 76ers (Bucks’a takaslandı): Sterling Brown, SG, SMU

47. Indiana Pacers: Ike Anigbogu, C, UCLA

48. Milwaukee Bucks (Clippers’a takaslandı): Sindarius Thornwell, SF, S. Carolina

49. Denver Nuggets: Vlatko Cancar, PF, Mega Bemax (Sırbistan)

50. Philadelphia 76ers: Mathias Lessort, PF/C, Nanterre (Fransa)

51. Denver Nuggets: Monte Morris, PG, Iowa State

52. New Orleans Pelicans (Pacers’a takaslandı): Edmond Sumner, PG, Xavier

53. Boston Celtics: Kadeem Allen, PG, Arizona

54. Phoenix Suns: Alec Peters, PF, Valparaiso

55. Utah Jazz: Nigel Williams-Goss, PG, Gonzaga

56. Boston Celtics: Jabari Bird, SG, California

57. Brooklyn Nets: Aleksander Vezenkov, F, FC Barcelona (İspanya)

58. New York Knicks: Ognjen Jaramaz, PG, Mega Bemax (Sırbistan)

59. San Antonio Spurs: Jaron Blossomgame, SF, Clemson

60. Atlanta Hawks: Alpha Kaba, C, Mega Bemax (Sırbistan)