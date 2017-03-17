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2017 Türkiye Golf Turu

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen 2017 Türkiye Golf Turu'nun 4. ayağı, Antalya'da başladı.

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2017 Türkiye Golf Turu

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan National Golf Kulübünde gerçekleştirilen 4. ayak mücadelesi, 19 Mart'a kadar sürecek.

54 ÇUKURDA YARIŞILACAK

Toplam 10 ayaktan oluşan golf turunun 4. ayağında, 12'si kadın, 30 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, üç günde toplam 54 çukurda yarışacak.

Turun mayısta Samsun'daki 6. ayağı sonunda, ilk 2 sırayı alacak erkek oyuncular Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası'nda, ilk 2 sırayı elde edecek kadın oyuncular ise Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

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