2017'de Trabzon'u 4 futbolcu taşıdı

Spor Toto Süper Lig'de 9 maçtır kaybetmeyen, ikinci yarının lideri olan, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor'da 4 isim atılan gollerde pay sahibi oldu.

10 GOL 10 ASİST

Trabzonspor'da N'Doye ve Uğur Demirok 3'er gol, 1'er asist, Yusuf Yazıcı 3 gol, 3 asist, Olcay Şahan ise 1 gol ve 5 asistle takımı sırtladı. İkinci yarıda Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan 9, Dame N'Doye ise 8 maçta forma şansı buldu.

Trabzonspor'da skora en çok katkı sağlayan 4 oyuncu arasında en istikrarlısı ise 9 maçta 804 dakika sahada kalan Olcay Şahan oldu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu 9 maçta 785 dakika ile Uğur Demirok takip etti.

Trabzonspor'da ligin ikinci yarısında genç futbolcu Yusuf Yazıcı 9 maçta 707 dakika, 32 yaşındaki Senegalli forvet Dame N'Doye ise 8 maçta 470 dakika süre aldı.