2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sonuçlar

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 ekibin belli olacağı elemelerde A, B ve H gruplarında 9 mücadele yapıldı.

A Grubu'nda oynanan karşılaşmalarda Belarus, Bulgaristan'ı 2-1 mağlup etti. İsveç, Fransa karşısında 2-1 galip geldi.

SNEİJDER HOLLANDA FORMASIYLA REKOR KIRDI

Hollanda, Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti. Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nın 2'nci golünü 34'üncü dakikada kaydederken 82'nci dakikada yerini Nathan Ake'ye bıraktı.

Sneijder, Luksemburg ile oynadıkları maçla milli takım formasını 131 kez terleterek Hollanda milli takım tarihinin en çok oynayan futbolcusu oldu.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens, 73'üncü dakikada Arjen Robben'in yerine oyuna dahil oldu.

B Grubu'nda Faroe Adaları, İsviçre'ye 2-0 yenildi. Letonya, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Andorra, Macaristan'ı 1-0 yendi.

H Grubu'nda Bosna-Hersek ile Yunanistan arasında oynanan mücadele 0-0 eşitlikle son buldu. Estonya, Belçika'ya 2-0 mağlup oldu. Cebelitarık, Güney Kıbrıs'a 2-1 yenildi.