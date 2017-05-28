20'lik Dembele 29 gole katkı yaptı

Fransız futbolcu ilk sezonunda 10 gol atıp 19 asist yaparak, 29 gole direkt katkıda bulundu.

Borussia Dortmund'a sezon başında Rennes'den 15 milyon euro karşılığında transfer olan Ousmane Dembele, sarı-siyahlı ekibin formasıyla iz bırakan bir performans sergiledi.

29 GOLE KATKI YAPTI

Profesyonel futbolcu olarak 2. sezonunu geçiren 20 yaşındaki Fransız yıldız, sarı-siyahlıların en skorer 3. ismi oldu. Sezonu 10 gol-19 asist ile tamamlayan Dembele, 29 gole direkt katkıda bulundu.

Borussia Dortmund'un Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenerek Almanya Kupası'nı kazandığı final maçında bir gole imza atan Dembele, yarı finalde Bayern Münih'i eledikleri karşılaşmada da şık bir golle fileleri havalandırmıştı.

20 yaşında olmasına karşın Dortmund'daki ilk sezonunda takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Ousmane Dembele, 49 resmi maçta sarı-siyahlı formayı sırtına geçirdi