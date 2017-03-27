23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru

Türkiye'yi 24 milli güreşçimizin temsil edeceği şampiyonada Türkiye Milli Güreş Takımlarımız bu senede tarih yazmaya gidiyor.

28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Macaristan'ın Szombathely şehrinde yapılması planlanan U23 Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. Grekoromen, Serbest ve Kadınlar stilinde yapılacak ve 6 gün sürecek müsabakalarda millilerimiz 8 sıklette mindere çıkacak.



U23 Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek güreşçilerimiz.

Grekoromen Milli Takım

59 kiloda Abdurrahman Altan



66 kiloda Volkan Çakıl



71 kiloda Murat Dağ



75 kiloda Fatih Cengiz



80 kiloda Burhan Akbudak



85 kiloda Ali Cengiz



98 kiloda Fatih Başköy



130 kiloda Osman Yıldırım

Bayanlar Milli Takım

48 kiloda Evin Demirhan



53 kiloda Emine Çataloğlu



55 kiloda Bediha Gün



58 kiloda Derya Bayhan



60 kiloda Gamze Nur Adakan



63 kiloda Sinem Topçu



69 kiloda Buse Tosun



75 kiloda Beste Altuğ

Serbest Milli Takım

57 kiloda Süleyman Atlı



61 kiloda Sedat Özdemir



65 kiloda Haydar Yavuz



70 kiloda Muhammed Akdeniz



74 kiloda Nuri Temur



86 kiloda Murat Ertürk



97 kiloda Yunus Emre Dede



125 kiloda Salim Ercan