23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru

Türkiye'yi 24 milli güreşçimizin temsil edeceği şampiyonada Türkiye Milli Güreş Takımlarımız bu senede tarih yazmaya gidiyor.
28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Macaristan'ın Szombathely şehrinde yapılması planlanan U23 Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. Grekoromen, Serbest ve Kadınlar stilinde yapılacak ve 6 gün sürecek müsabakalarda millilerimiz 8 sıklette mindere çıkacak.
U23 Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek güreşçilerimiz.
Grekoromen Milli Takım
59 kiloda Abdurrahman Altan
66 kiloda Volkan Çakıl
71 kiloda Murat Dağ
75 kiloda Fatih Cengiz
80 kiloda Burhan Akbudak
85 kiloda Ali Cengiz
98 kiloda Fatih Başköy
130 kiloda Osman Yıldırım
Bayanlar Milli Takım
48 kiloda Evin Demirhan
53 kiloda Emine Çataloğlu
55 kiloda Bediha Gün
58 kiloda Derya Bayhan
60 kiloda Gamze Nur Adakan
63 kiloda Sinem Topçu
69 kiloda Buse Tosun
75 kiloda Beste Altuğ
Serbest Milli Takım
57 kiloda Süleyman Atlı
61 kiloda Sedat Özdemir
65 kiloda Haydar Yavuz
70 kiloda Muhammed Akdeniz
74 kiloda Nuri Temur
86 kiloda Murat Ertürk
97 kiloda Yunus Emre Dede
125 kiloda Salim Ercan