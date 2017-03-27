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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru

U23 Avrupa Şampiyonası Macaristan'ın Szombathely şehrinde 28 Mart 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

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Türkiye'yi 24 milli güreşçimizin temsil edeceği şampiyonada Türkiye Milli Güreş Takımlarımız bu senede tarih yazmaya gidiyor.

28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Macaristan'ın Szombathely şehrinde yapılması planlanan U23 Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. Grekoromen, Serbest ve Kadınlar stilinde yapılacak ve 6 gün sürecek müsabakalarda millilerimiz 8 sıklette mindere çıkacak.

U23 Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek güreşçilerimiz.

Grekoromen Milli Takım

59 kiloda Abdurrahman Altan

66 kiloda Volkan Çakıl

71 kiloda Murat Dağ

75 kiloda Fatih Cengiz

80 kiloda Burhan Akbudak

85 kiloda Ali Cengiz

98 kiloda Fatih Başköy

130 kiloda Osman Yıldırım

Bayanlar Milli Takım

48 kiloda Evin Demirhan

53 kiloda Emine Çataloğlu

55 kiloda Bediha Gün

58 kiloda Derya Bayhan

60 kiloda Gamze Nur Adakan

63 kiloda Sinem Topçu

69 kiloda Buse Tosun

75 kiloda Beste Altuğ

Serbest Milli Takım

57 kiloda Süleyman Atlı

61 kiloda Sedat Özdemir

65 kiloda Haydar Yavuz

70 kiloda Muhammed Akdeniz

74 kiloda Nuri Temur

86 kiloda Murat Ertürk

97 kiloda Yunus Emre Dede

125 kiloda Salim Ercan

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