25-0'lık galibiyet sonu oldu

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İspanya'nın Valencia bölgesi yakınlarında oynanan alt yaş kategori maçında CD Serranos, rakibi Benicalap C'yi 25-0 mağlup etti.

GEREKÇE RAKİBE SAYGISIZLIK

CD Serranos'un yöneticilerinden biri olan Pablo Alcaide rakibe saygısızlık yapıldığını belirterek; "Rakiplerinize saygı duymanız gerekir. Bu skorun ardından teknik direktörümüzün ayrılması gerektiğine karar verdik. Durumu iyi yönetemedi." dedi.





PUANSIZ KAPATIP 247 GOL YEDİLER

Ligin son maçını CD Serranos'a karşı 25-0 kaybeden Benicalap C, 247 gol yediği sezonu puansız olarak tamamladı.

Kovulan teknik direktörün avukatı ise müvekkilini savundu. Birçok takımın Benicalap C'ye 10'dan fazla gol attığını hatırlatan Avukat Daniel Revenga teknik direktörün oyuncularına; "İlerde baskı kurmayın, yalnızca yarı sahanıza geldiklerinde basın" dediğini ancak oyuncularını durduramadığını açıkladı.