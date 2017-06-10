Ensonhaber.com'a dön

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sonuçlar

Avrupa kıtasından katılacak 13 ekibin belli olacağı elemelerde, C, E ve F Grubu'nda 9 maç daha yapıldı.

Yorum Yap

C Grubu'nda Azerbaycan, Kuzey İrlanda'ya 1-0 yenildi.

Norveç ile Çek Cumhuriyeti  1-1 berabere kaldı.

Almanya, San Marino'yu 7-0 mağlup etti.

E Grubu'nda Kazakistan, Danimarka'ya 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin Danimarkalı oyunculu Simon Kjaer mücadeleye ilk 11'de başladı ve mücadele boyuncu oyunda kaldı.

Karadağ, Ermenistan'ı 4-1'lik skorla yendi.

Polonya, Romanya'yı 3-1 mağlup etti.

F Grubu'nda İskoçya ile İngiltere  2-2 berabere kaldı.

Slovenya, Malta'yı 2-0 mağlup etti.

Litvanya ise Slovakya'ya 2-1 yenildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM