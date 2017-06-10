2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sonuçlar

C Grubu'nda Azerbaycan, Kuzey İrlanda'ya 1-0 yenildi.
Norveç ile Çek Cumhuriyeti 1-1 berabere kaldı.
Almanya, San Marino'yu 7-0 mağlup etti.
E Grubu'nda Kazakistan, Danimarka'ya 3-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin Danimarkalı oyunculu Simon Kjaer mücadeleye ilk 11'de başladı ve mücadele boyuncu oyunda kaldı.
Karadağ, Ermenistan'ı 4-1'lik skorla yendi.
Polonya, Romanya'yı 3-1 mağlup etti.
F Grubu'nda İskoçya ile İngiltere 2-2 berabere kaldı.
Slovenya, Malta'yı 2-0 mağlup etti.
Litvanya ise Slovakya'ya 2-1 yenildi.