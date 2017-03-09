2.7 milyon Euro alan Emenike sadece 3 gol attı

Fenerbahçe'de sezon başından beri birçok şans bulan Emmanuel Emenike her seferinde hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe'de sezonluk 2.7 milyon euro maaş alan Nijeryalı yıldız, hiçbir şekilde beklentileri karşılayamadı.

HEP GERİYE GİTTİ

Son olarak şampiyonluk kazanılan 2013-14 sezonunda etkisini gösteren o tarihten sonra hep geriye giden tecrübeli forvet, bu seneyi de boş geçti.

28 yaşındaki forvet, kulüpten aldığı 2.7 milyon euroluk maaşla da ülkesi Nijerya'da en iyi gelire sahip futbolculardan biri olarak gösterildi. Chelsea'den Victor Moses'ın birinci olduğu listede Emenike'nin de hatırı sayılır bir maaşa sahip olduğu aktarıldı.

YİNE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

2014-15 sezonunu 4 golle geçen, 2015-16 sezonu önce Al Ain'de sonra da West Ham'da geçiren Emenike, bu yıl da beklentileri karşılayamadı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon da ligde sadece 3 gol bulabildi. Hatta bir dönem kadro dışı da kalan başarılı oyuncu, İsmail Kartal döneminde eleştiriler almış, Vitor Pereira döneminde kiraya gitmiş ve son olarak Dirk Advocaat'ın da sabrını zorlamıştı.