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3 büyük kulüpten UEFA'ya FFP başvurusu

3 büyük kulüp, Türkiye’deki sorunlardan ötürü Finansal Fair Play anlaşmalarının istenildiği gibi sonuçlanamayacağını UEFA'ya bildirdi.

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3 büyük kulüpten UEFA'ya FFP başvurusu

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın finansal fair play anlaşmaları nedeniyle yaşadıkları sıkıntılar TFF ve kulüpler tarafından UEFA’ya taşındı.

ANLAŞMALARA UYAMAYAYIZ

UEFA’yla yapılan görüşmelerde 3 Büyük kulüp yöneticileri ülkede döviz, 15 Temmuz darbe girişimi ve bombalama eylemleri nedeniyle gelir konusunda büyük sıkıntılar meydana geldiğini, bu durum yüzünden anlaşmaların istenildiği şekilde sonuçlanmasının zor olduğunu bildirdi.

DİKKATE ALINACAK

UEFA da söz konusu problemleri, Mayıs ayındaki değerlendirmede dikkate alacağını söyledi.

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