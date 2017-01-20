3 büyüklerden El Bab şehitleri için taziye mesajı

Terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'da bombalı araçla Türk askerlerinin bulunduğu alana düzenlediği hain saldırıda şehit olan 5 asker ve yaralanan 9 asker için 3 büyüklerden taziye mesajı yayımlandı.

ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesindeki mesajda, ''Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye’nin El Bab bölgesinde görevde olan askerlerimize yapılan hain saldırı sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, başta acılı aileleri olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

İNSANLIK DÜŞMANI SALDIRILAR

Galatasaray'ın 'Acımız Çok Büyük' başlıklı mesajında ise, ''Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan Suriye'nin El Bab kenti çevresindeki mehmetçiklerimize yapılan saldırıda şehit düşen askerlerimizin olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vatan savunması için şehit olan mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Ülkemizdeki insanlık düşmanı saldırıları engellemek için gösterilen bu çabalar sonucu hainliklerini arttıran terör örgütlerine karşı yürütülen onurlu harekata karşılık yapılan saldırıların kahraman askerimizin ve milletimizin dirayetini zayıflatacağını sananların büyük bir yanılgı içinde olduğunu bir kez daha hatırlatırız.'' sözlerine yer verildi.

MİNNET BORÇLUYUZ

Beşiktaş'ın sitesinden yayımlanan 'Milletimizin Başı Sağolsun' başlıklı mesajda, ''Fırat Kalkanı harekatının 150’nci gününde El Bab bölgesinde teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği hain terör saldırısında 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Milletimiz için terör ile yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da fedakarca mücadele eden, bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen, gazi olan kahraman askerlerimize minnet borçluyuz. El Bab'da şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diler, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz.'' ifadelerine yer verildi.