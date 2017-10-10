31 maç 148 milyon dolar

Takımdaki 3 yılın ilk 2 yılını sakatlıklarla geçiren geçen sezon 31 maça çıkan forvet oyuncu, 5 yılda 148 milyon dolar alacak.

SÖZLEŞMESİ 5 YIL UZATILDI

ESPN'de yer alan habere göre, Philadelphia 76ers'ın 2014'te draft ettiği; ancak ilk 2 yılını sakatlıklarla geçiren Joel Embiid, dev sözleşme için anlaştı. Geçen sezon 31 maça çıkan Joel Embiid, 5 yıl için 148 milyon Dolar alacak. Geçen sezonu 20.2 sayı, 78 ribaunt ve 2.5 block ortalamasıyla tamamlayan Kamurunlu forvet çaylak kontratından sonra maksimum sözleşme aldı.

2.13'lük yıldız oyuncu, sakatlıklardan dolayı salonlardan uzun süre uzak kalması durumunda Philadelphia, salary cap'te boşluk açma hakkına sahip olacak.