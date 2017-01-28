36'lık Eto'o attığı gollerle Antalya'yı sırtladı

Antalyaspor, geriye düştüğü derbide Aytemiz Alanyaspor'u Samuel Eto'o'nun golleriyle 2-1 yendi.
VAGNER LOVE ALANYA'YI ÖNE GEÇİRDİ
Aytemiz Alanyaspor, 41. dakikada öne geçti. Bu dakikada Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Guerrier, topuk pasıyla meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Vagner Love'a aktardı. Kaleci Fornezzi ile karşı karşıya kalan Vagner Love'un vuruşunda, top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu.
SAHNEYE ETO'O ÇIKTI
Antalyaspor 45+1'de eşitliği yakaladı. Bu dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Diego'nun yaptığı vuruşta, Garcia topa elle müdahale edince hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Eto'o'nun vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz sağına gelen topu yatarak müdahale etti. Kaleciden dönen topu tamamlayan Eto'o, skora eşitliği getirdi.
76. dakikada bir kez daha sahneye Samuel Eto'o çıktı. Aytemiz Alanyaspor ağlarını havalandıran Kamerunlu santrfor, derbide Antalyaspor'a galibiyeti getirdi. Eto'o bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.