36'lık Nobre'nin talibi bitmiyor

Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Fatih Akyel'in raporu doğrultusunda harekete geçip Brezilya asıllı Türk oyuncuyu takıma kazandırmak için harekete geçti.
TARAFTARLAR HEYECANLANDI
Mert Nobre, 2003-04 sezonundan beri süren uzun soluklu Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da şampiyonluk yaşadı. Brezilyalı golcüyle temlas kurulması, sıyah beyazlı taraftartarlar arasında heyecan yarattı.
Siyah-beyazlılar, Nobre'nin yanı sıra Altınordu'dan ayrılan Galatasaray patentli golcü Hasan Kabze'yle de görüşmelerini sürdürüyor. Yönetimin 2 oyuncudan birini Nazilli Belediyespor'a kazandıracağı öğrenildi.