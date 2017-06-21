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36'lık Nobre'nin talibi bitmiyor

Spor Toto 2. Ligi ekiplerinden Nazilli Belediyespor, tecrübeli golcü Mert Nobre'yi transfer etmek istiyor.

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36'lık Nobre'nin talibi bitmiyor

Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Fatih Akyel'in raporu doğrultusunda harekete geçip Brezilya asıllı Türk oyuncuyu takıma kazandırmak için harekete geçti.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Mert Nobre, 2003-04 sezonundan beri süren uzun soluklu Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da şampiyonluk yaşadı. Brezilyalı golcüyle temlas kurulması, sıyah beyazlı taraftartarlar arasında heyecan yarattı.

Siyah-beyazlılar, Nobre'nin yanı sıra Altınordu'dan ayrılan Galatasaray patentli golcü Hasan Kabze'yle de görüşmelerini sürdürüyor. Yönetimin 2 oyuncudan birini Nazilli Belediyespor'a kazandıracağı öğrenildi.

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