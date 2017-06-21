36'lık Nobre'nin talibi bitmiyor

Galatasaray'dan ayrılan yıldız futbolcu, İspanya ağlarını harika bir golle sarssa da takımını mağlubiyetten kurtaramadı.

Belhanda ve Maicon transferlerini bitiren Galatasaray yönetimi, her iki futbolcunun da kulübüne 8'er milyon euro ödeyecek.

Aboubakar transferinin çıkmaza girmesinin ardından arayışlara başlayan Beşiktaş'ta hedef, Giroud ya da Gignac'tan birisini kadroya katmak.

Beşiktaş'ta listede iki golcü var

Geçtiğimiz günlerde Ancelotti'yi ve takım arkadaşlarını eleştiren Lewandowski'nin kendisini isteyen Chelsea'ye transfer olacağı öğrendi.

Stoke City'nin yıldız oyuncusu Peter Crouch, Süper Lig'e yeni çıkan Göztepe ile görüşmek için İzmir'e geliyor.

France Football, dünyanın en iyi futbol tezahüratlarını sıraladı. Listeye Türkiye'den de bir takım dahil oldu.

En iyi 10 tezahürat listesinde Türk taraftarlar da var

1 Valbuena kendisiyle dalga geçti Boyuyla ilgili yapılan şakalara alışkın olduğunu söyleyen Valbuena, "Hiçbir kafa topunu bırakmam" diyerek espri yaptı.

2 Aykut Kocaman: Defansif oynatıyor eleştirileri aptalca F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, çalıştırdığı takımları defansif oynattığı yönündeki eleştirilere sert bir dille cevap verdi

3 Bruma'nın İspanya'ya attığı müthiş gol İZLE Galatasaray'dan ayrılan yıldız futbolcu, İspanya ağlarını harika bir golle sarssa da takımını mağlubiyetten kurtaramadı.

4 Sabri Sarıoğlu: Mutsuzum 15 yıllık Galatasaray kariyeri son bulan yıldız futbolcu, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

5 Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Video Hakem Sistemi, bir çok pozisyonda devreye girdi ve maçların sonucu değişti.

6 Aykut Kocaman ile Volkan Demirel tatile çıktı Aykut Kocaman, Volkan Demirel'le birlikte hem tatil yapmak hem de takım hakkında fikir alışverişinde bulunmak için Bodrum'a gitti.

7 Hagi: Türkiye'de 3 futbolcudan nefret ederdim Galatasaray efsanesi Hagi, futbolculuk döneminde Türkiye'de Recep Çetin, Fatih Akyel ve Hakan Ünsal'ı geçmekte çok zorlandığını söyledi.

8 Aykut Kocaman Konya'daki sistemi F.Bahçe'ye getiriyor Aykut Kocaman, Konyaspor'da kullandığı 'Robotic Eye' adı verilen Görüntü Analiz Sistemi uygulamasına Fenerbahçe'de de yer verecek.

9 Barcelona'da yeni hocanın Arda Turan kararı Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Valverde, iyi bir teklif gelmesi durumunda Arda'nın satılabileceğini yönetime bildirdi.