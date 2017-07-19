39 yaşındaki Ginobili 1 yıl daha oynayacak

Manu Ginobili, San Antonio Spurs'te 1 yıl daha kalmaya ve basketbol hayatını sürdürmeye karar verdi.

14 MİLYON DOLAR KAZANACAK

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; 39 yaşındaki Manu Ginobili, Spurs'te oynayacağı 1 yılda toplam 14 milyon dolar kazanacak. ESPN'den gelen bu haber sonrası Spurs'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

NBA'de sadece San Antonio Spurs forması giyen Manu Ginobili, geçen sezon kariyerinin en düşük istatistiklerini yakalamıştı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız, 992 maç oynadığı kariyerinde 13.6 sayı, 3.9 asist, 3.6 ribaunt ortalamaları yakaladı.