4 büyükler içinde kâr elde eden tek kulüp Beşiktaş

Borsa İstanbul’da işlem gören Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 9 aylık kâr-zarar dengelerini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. 3 takımın zararı geçen yıla göre artarken sadece Beşiktaş kâr elde etti.

Borsa İstanbul’da işlem gören Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. (BJKAS), Galatasaray A.Ş. (GSRAY), Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR) 2016 yılına ait 9 aylık kâr zarar verilerini açıkladı.

SADECE BEŞİKTAŞ KAR ELDE ETTİ

Buna göre Beşiktaş Futbol A.Ş. 2016 yılının 9 aylık döneminde 2 milyon 966 bin 051 TL net kâr elde ettiğini açıkladı. Şirket, 2015 yılının aynı döneminde 48 milyon 284 bin 791 TL zarar açıklamıştı.

Galatasaray Futbol A.Ş. 2016 yılının 9 aylık döneminde 240 milyon 001 bin 600 TL zarar açıkladı. Şirket 2015 yılının aynı döneminde 53 milyon 899 bin 902 TL zarar açıklamıştı.

Fenerbahçe Futbol A.Ş. 2016 yılının 9 aylık döneminde 113 milyon 342 bin 300 TL zarar açıkladı. Şirket 2015 yılının aynı döneminde 74 milyon 871 bin 061 TL zarar açıklamıştı.

Trabzonspor Futbol A.Ş. 2016 yılının 9 aylık döneminde 58 milyon 931 bin 280 TL zarar açıkladı. Şirket 2015 yılının aynı döneminde 113 milyon 465 bin 407 TL zarar açıklamıştı.