4. ligden gelen Kerem Bundesliga'yı sallıyor

2014-15 sezonunda 4. ligde yer alan Kaiserslautern'in B takımında forma giyen Kerem, kariyerinde büyük çıkış yaşayarak kısa süre içinde Bundesliga'nın yıldız adayları arasına adını yazdırdı.

SON 2 MAÇTA 3 GOL ATTI

Genç teknik adam Julian Nagelsmann yönetiminde bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Hoffenheim'ın başarısında önemli pay sahibi olan futbolcular arasında yer alan Kerem Demirbay, takımının 4 puan topladığı son 2 lig maçında 3 kez ağları sarstı.

TAKIMINI TAŞIYOR

Bundesliga'nın 29. haftasında Hoffenheim'ın konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı 5-3 mağlup ettiği maçta iki gol atarak üç puanın kazanılmasında başrolü oynayan 23 yaşındaki futbolcu, geçen hafta ise takımının Köln ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı mücadelede de fileleri havalandırdı.

Son beraberliğin ardından ligde 55 puanla 4. sırada yer alan Hoffenheim gelecek sezon tarihinde ilk kez Avrupa arenasında mücadele etmeyi garantilerken, Türk futbolcu ise orta sahada görev almasına rağmen 24 lig maçında 6 gol attı ve 9 asistlik performansıyla öne çıktı.