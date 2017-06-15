4 milyon euroya Ben Arfa

Devre arasında Fenerbahçe'nin istediği ve Galatasaray'ın da gündeminde yer aldığı iddia edilen Hatem Ben Arfa ile yollarını ayırmak isteyen PSG, oyuncunun menajeriyle bir araya geldi.

YILLIK MAAŞINI İSTİYOR

Fransız basınında yer alan habere göre; PSG ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Ben Arfa, kulüpten ayrılmak için 1 yıllık maaşı olan 6 milyon euroyu talep ediyor.

Haberde; Fransız futbolcu için Türkiye'den ve İspanya'dan teklifler olduğu kaydedilirken PSG'nin 4-5 milyon euro civarında teklifleri kabul edeceği belirtildi. Paris Saint-Germain ile bu sezon 32 maça çıkan 30 yaşındaki Hatem Ben Arfa, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.