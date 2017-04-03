4 yılda Süper Lig'den amatör kümeye

Ordu'da 1967'de kurulan mor-beyazlı kulübün futbol takımı, 3 farklı dönemde 11 sezon Süper Lig'de mücadele etti.

2011-2012 sezonunda 26 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'de yer alan ve 5 yıllık süreçte Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Orduspor, amatör lige kadar geriledi.

BU SEZON DA UMDUĞUNU BULAMADI

Geçen sezon Spor Toto 2. Lig'de bitime 4 hafta kala Spor Toto 3. Lig'e düşen Karadeniz temsilcisi, bu sezon da umduğunu bulamadı.

Ligde 3. Grup'ta mücadele eden Orduspor, 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet almasına rağmen 30. haftaya 17 puanla son sırada girdi. Bu hafta deplasmanda Denizli Futbol A Spor ile deplasmanda karşılaşan mor-beyazlı takım, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve 15. sıradaki 12 Bingölspor ile arasında olan puan farkı 14'e çıktı.

Geçen ay 50. kuruluş yılını kutlayan Orduspor'un Spor Toto 3. Lig'de normal sezonun bitimine 4 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.