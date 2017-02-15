40 yıldır aynı takımı çalıştırıyor

Futbola 16 yaşında başlayan Keleş, 8 yıl birçok takımda forma giydi ve son olarak 1 yıl Taşovaspor'da oynayıp 24 yaşında futbolu bıraktı.

Futbol aşkı yüzünden bu spordan kopamayan Keleş, gönül verdiği Taşovaspor'un antrenörlüğüne başladı. Taşovaspor'a bulunduğu ligde birçok şampiyonluk yaşatan Keleş, profesyonel liglere de onlarca futbolcu yetiştirdi.

Keleş, yaptığı açıklamada, zamanında birçok transfer teklifi aldığını ancak yuvası gördüğü takımında kaldığını söyledi.

'BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIM'

Futbol konusunda bilgisi olduğu için memleketine bu dalda hizmet vermek istediğini belirten Keleş, "Taşovaspor adına büyük başarılara imza attığıma inanıyorum. 10 bin nüfuslu bir ilçe takımıyla birçok kez il şampiyonu olduk. 3. lige çıkmak için defalarca guruplara kaldık ancak maddi sıkıntılardan dolayı yükselemedik. En mutlu olduğum şey ise görev yaptığım yıllar içerisinde en az 15 çocuğumuzu profesyonel lige futbolcu olarak yetiştirmek. Bu çocuklar bu işten ekmek yediler ve ailelerini kurtardılar." diye konuştu.

Anadolu beldelerinden çok yetenekli futbolcuların çıktığını aktaran; "Benim istediğim tek şey memleketin yetenekli çocuklarına biraz daha sahip çıkılması ve destek verilmesi. Bu çocuklara fırsat verilirse çok iyi futbolcular çıkacağına inanıyorum. Şu an sağlığım iyi değil ama ben bu çocukları ve futbol topunu göremezsem yaşayamam. O yüzden sağlığımdan feragat ederek geliyorum ve bu çocukların başında duruyorum." ifadelerini kullandı.