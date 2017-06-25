43 derecede 5 aylık hamileyken koştu

Montano 2013'te de Dünya Şampiyonası seçmelerinde hamileliğinin 34. haftasında koşmuştu Alysia Montano, ABD Ulusal Atletizm Şampiyonası'na bir kez daha damga vurdu.

5 AYLIK HAMİLE

31 yaşındaki atlet, 800 metre seçmelerinde 5 aylık hamileyken koştu. 43 derece sıcakta koşulan yarışı 2:21.40'ta tamamlayan Montano, "Bunu birçok kişi için yaptım... Kadınlar için... Siyahi kadınlar için... Hamile kadınlar için... Onları temsil etmek benim sorumluluğumdu" dedi.

2011'de Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya alan Montano, 2013'te de Dünya Şampiyonası seçmelerinde jinekoloğundan özel izin alarak hamileliğinin 34 haftasındayken koşmuştu.