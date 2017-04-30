Meksika Kapanış Ligi'nde Pachuca sahasında Cruz Azul'u konuk etti.

21 puanla 10. sırada bulanan Pachuca, ligde ilk sekize girerek çeyrek finale kalma mücadelesi veriyor.

44 YAŞINDAKİ KALECİ UMUTLARI YEŞERTTİ

Pachuca sahasında kritik maçlardan birini Cruz Azul'la oynadı.

Baştan sona çekişmeli geçen mücadelede konuk takım Cruz Azul'un 2-1 üstünlüğü devam ederken, karşılaşmanın son dakikaları adeta nefesleri kesti.

44 yaşındaki kaleciden son dakika golü - İZLE

Dakikalar 90+3'ü gösterirken Pachuca köşe vuruşu kazandı. Tüm takımın son umut gözüyle baktığı bu köşe vuruşunda 44 yaşındaki Oscar Perez de kalesini terk ederek rakip ceza sahsına geldi.

Açılan ortaya penaltı noktası civarından güzel bir kafa vuruşu yapan Oscar Perez topu ağlarla buluşturdu ve takımını çeyrek final için umutlandırdı.

Perez'in attığı golle 1 puanı koparan Pachuca, son hafta 24 puanla 7. sırada bulunan Club America ile mücadele edecek. Pachuca'nın rakibini yenmesi halinde çeyrek finale kalma ihtimali bulunuyor.