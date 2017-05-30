45 yıl sonra Premier Lig'e yükseldiler

İngiltere Premier Ligi'ne yükselen son ekip Huddersfiel Town oldu. Championship Play-off finalinde normal ve uzatmaları golsüz sona eren maçta Reading'i penaltılar sonunda 4-3 yenen Huddersfield Town, 45 yıl sonra en üst ligde oynayacak.

EKSİ AVERAJLA PREMİER LİG'E

Huddersfield, 1972'den bu yana düzenlenmeye başlanan Premier Lig'de ise ilk kez mücadele edecek. Normal sezon rakip kaleleri 56 kez havalandırmasına karşın, 58 gole engel olamayan ve ligi 5. tamamlayan Huddersfield, eksi averajla Premier Lig'e çıkan ilk ekip ünvanını elde etti. Huddersfield'ten önce Newcastle ve Brighton'un Premier Lig'e yükselmişti.