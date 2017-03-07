5 futbolcudan Mehmet Topal yorumu

Yorumcular konuştu, eski hakemler pozisyonla ilgili görüşlerini açıkladı, sosyal medyada gecenin konusu oldu.

Haftanın pozisyonuyla ilgili profesyonel futbolcuların yanıtları ise şöyle:

VEDAT MURİÇ: MEHMET ABİLİK BİR ŞEY YOK

''Aynısı başıma geldi. Ben de sevindim ama bizim maçtaki Ümit hoca (hakem) ve yan hakem iyi süzdü pozisyonu, iptal ettiler. Zaten ben de ondan sonra söyledim elime çarptı diye. Orada Mehmet abilik bir şey yok. Olay tamamen hakemin görüp görmemesiyle alakalı.''

(Görüntüler beİNSPORTS'tan alınmıştır)

YEKTA KURTULUŞ: MEHMET TOPAL SUÇLU DEĞİL

''Açıkcası oyun için çok zor bir durum. Çünkü ligde sıkıntılı giden bir Fenerbahçe var. son dakikada oldu pozisyon. Burada futbolcuya bir şey dememek lazım. Gol kararıyla ilgili suçlu varsa; bence bu Mehmet topal değil, karşılaşmanın hakemidir.''





BATUHAN KARADENİZ: NEDEN SÖYLESİN?

''Belki o esnada yüksek adrenalinden dolayı Mehmet Topal topun eline çarptığını bile anlamamıştır. Çok takılmamak lazım. Çünkü millet değil elle, kolla topu düzeltmek, direkt eliyle gol atıyor. Bence orada kimse hakeme 'top elime çarptı' demez. O neden söylesin.''

OÜULCAN ÇAĞLAYAN: DÜNYANIN EN İYİ İNSANIDIR

''Ben ne olursa olsun doğruyu söylerdim. Ama Mehmet abi dünyanın en iyi insanıdır. Bu zorlu süreçte böyle bir şeyin başına gelmesine çok üzüldüm. Art niyetli olduğunu sanmam. Dediği gibi dakika 90 ve üzerlerinde büyük bir baskı var. Adrenalin tavan yapmış. İnsanlar bunları da düşünmeli.''

TURGUT DOĞAN ŞAHİN: BEN DE SÖYLEMEZDİM

''Ben olsam Mehmet abinin yerinde ben de söylemem. Çünkü bu sadece bir el pozisyonu değil. Herkes yapmadığı bir şeyi gidip hakeme söylese oyun oynanmaz. Bonuçta bu bir oyun ve futbolun içinde bunlar var. Oraya bir hakem koymuşlar ve onun görevi bunları görmek.''



