5 gollü maçta Kayseri Trabzon'u yendi

Süper Lig'in 30. haftasında Avrupa kupaları için mücadele eden Trabzonspor, evinde kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'u konuk etti.

İLK YARIDA 4 GOL OLDU

Trabzon'daki karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım, 7. dakikada golü buldu. Welliton'un şık pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Deniz Türünç, kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden plase vuruşla topu ağlara gönderdi.

Olcay Şahan'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Rodallega, kaleci Muammer Yıldırım ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü attı ve skora dengeyi getirdi.

41. dakikada Kayserispor, harika bir golle tekrar öne geçti. Orta alana yakın bir yerden aldığı topla sol çaprazdan ceza alanına doğru hareketlenen Lawal, Aytaç Kara'dan sıyrılarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın uzanamadığı sağ üst köşeden ağları buldu.

45. dakikada topa N'Doye ile birlikte yükselen Mabiala elle müdahale edince hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Uğur demirok hata yapmadı ve skora bir kez daha denge getirdi.

KAYSERİ UMUDUNU ARTIRDI

İkinci yarıda Trabzon baskılı oynasa da 73. dakikada maçın yıldızı Lawal sahneye çıktı ve kafayla skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Kayserispor deplasmanda ilk kez rakibini yenerken, hayati bir 3 puan aldı ve haftayı 33 puanla tamamladı. Trabzonspor ise bu yenilgiyle 48 puanda kaldı ve ilk 4 yolunda ağır bir darbe aldı.