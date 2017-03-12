Japonya 2. Ligi'nde oynanan Yokohama-Thespakusatsu Gunma maçına ilk 11'de çıkan ev sahibi ekibin 50 yaşındaki oyuncusu Kazuyoshi Miura mücadelenin tek golünü atarak takımına galibiyeti getirdi.

50 yaşındaki Miura'dan galibiyet golü - İZLE

Attığı golle tribünleri ayağa kaldıran Miura, sevinç gösterisinde de ilginç figürler sergiledi.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Miura profesyonel bir maçta forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını kazanmıştı. Takımının V-Varen Nagasaki ile karşılaştığı maçta 50 yaş 7 günlükken görev alan golcü oyuncu Miura, İngiliz Stanley Matthews'a ait rekoru ele geçirmişti.

Brezilya'da Santos ve İtalya'da Genoa gibi takımlarda da görev yapan deneyimli futbolcu Miura, 1990-2000 yıllarında formasını giydiği Japonya Milli Takımı'yla 89 kez sahaya çıkıp 55 gol atmıştı.