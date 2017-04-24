Çoğu futbolseverlere göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionesl Messi, El Clasico'da yine klasını konuşturdu.

Dün gece oynanan ve nefesleri kesen maçın son saniyelerinde ceza sahası içinde topla buluşan yıldız futbolcu, harika bir vuruşla takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

500. GOLÜNÜ ATTI

İlk defa 2004-2005 sezonunda Katalan ekibinin forması giyen Arjantinli yıldız, tam 12 yıl boyunca terlettiği Barcelona formasıyla toplam 500 gol kaydetti.

Messi'nin kariyeri boyunca attığı en güzel golleri sizler için derledik.

500'ler kulübüne giren Messi'nin en şık golleri - İZLE

HANGİ LİGDE KAÇ GOL ATTI?

La Liga'da 343, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 94, İspanya Kral Kupası'nda 43, İspanya Süper Kupası'nda 12, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5, UEFA Süper Kupası'nda da 3 gol kaydeden Arjantinli milli futbolcu, böylece tek bir Avrupa kulübünün formasıyla resmi maçlarda 500 gole ulaşan 4'üncü futbolcu olarak kayıtlara geçti.