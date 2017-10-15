53. Cumhurbaşkanlığı Turu'nda şampiyon Ulissi

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul'da geçilen 6. ve son etabını Trek-Segafredo'dan Edward Theuns kazandı.

Türkiye adına yarışan Muhammet Atalay'ın yanı sıra Patryk Stosz, Thomas Deruette ve Paolo Simion'dan oluşan kaçış grubunun bitime 3 kilometre kala yakalanmasıyla etabın toplu sprint finişine sahne olması bekleniyordu. Ancak 2 kilometre kala yaşanan kaza sonrası peloton dağıldı ve ön bölümde kalan az sayıdaki bisikletçiyle finişe gidildi.

Dar ve hafif eğimli yollarda ön tarafa tutunmayı başaran isimlerden Sam Bennett ve Edward Theuns arasında geçeceği tahmin edilen etap mücadelesi son ana kadar nefesleri kesti. Takım arkadaşı Matteo Pelucchi'nin de yanına gelmesiyle TUR 2017'deki beşinci etap galibiyetine yakın taraf gözüken Bennett'ın hayalleri son virajda yıkıldı.

Keskin viraja hızlı bir şekilde giren İrlandalı sprinterin düşmesiyle inisiyatifi ele alan Theuns, son düzlüğüne önde girdiği etabı rahat bir şekilde kazandı. Belçikalı bisikletçi böylece, TUR'un ilk gününden bu yana kovaladığı etap galibiyetine son gün ulaşmayı başardı.

Theuns bu galibiyetle ayrıca, Bennett'ın sprint puanı alamadığı etap sonucunda yeşil mayonun yeni sahibi olarak TUR 2017'yi noktaladı. Sam Bennett'ın domestiği Matteo Pelucchi etabı ikinci sırada tamamlarken üçüncülük Francesco Gavazzi'nin (Androni-SidermecBottecchia) oldu.

Genel klasmanda dengelerin değişmediği etap sonucunda UAE Team Emirates'in lideri Diego Ulissi, 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu genel klasman lideri olarak tamamladı. Astana'dan Jesper Hansen'in 12 saniye geriden ikinci bitirdiği TUR 2017'de podyumu tamamlayan isim Fausto Masnada (Androni-Sidermec-Bottecchia) oldu.