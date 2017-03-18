7 gollü maçta Gaziantepspor Kayseri'yi mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantepspor deplasmanda Kayserispor'u 4-3 yendi ve bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini aldı.
GHİLAS HAT-TRİCK YAPTI
Gaziantepspor ligde 4 maç aradan sonra 3 puan alırken, Kayserispor ligde 7 maç sonra mağlubiyet aldı. Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Umut Bulut, 27. dakikada penaltıdan ve 66. dakikada Deniz Türüç kaydetti.
Gaziantepspor'a galibiyeti getiren golleri 10, 49 ve 54. dakikalarda Ghilas, 44. dakikada İlhan Parlak attı. Aynı zamanda Gaziantepspor bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini aldı.
ANTEP ÜMİTLENDİ
Bu sonucun ardından Kayserispor 27 puanda kalırken, Gaziantepspor ligdeki puanını 19'a çıkardı.
Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantepspor ise 26. haftada Osmanlıspor deplasmanına çıkacak.