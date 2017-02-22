8 gollü çılgın maç Manchester City'nin

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City evinde Monaco'yu ağırladı.

İLK YARIYI MONACO ÖNDE KAPATTI

Manchester City karşılaşmanın 26. dakikasında Sterling ile 1-0 öne geçti. Bu gole Monaco'nun cevabı 32'de Falcao ile geldi. Fransız temsilcisi 42. dakikada bu kez Mbappe ile skoru 2-1'e getirdi ve ilk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

ÇILGIN 45 DAKİKA

Maçın 50. dakikasında konuk ekip Monaco, Falcao ile bir penaltı vuruşundan faydalanamazken, 58. dakika maça dengeyi getiren golü Agüero attı.

Bu golden sadece 3 dakika sonra penaltıyı kaçıran Falcao yeniden sahneye çıktı ve Monaco'yu 3-2 öne geçirdi.

Uzun yıllar unutulmayacak maçın son 20 dakikasına 3-2 geride giren Manchester City, 71'de Agüero, 77'de Stones ve 82'de Mane'nin golleriyle Monaco'yu 5-3 yendi.

Manchester City-Monaco maçının rövanşı 15 Mart'ta Fransa'da oynanacak ve turu geçen takım adını çeyrek finale yazdıracak.