İki Volkan arasındaki 'su' diyaloğu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi penaltılarla eleyen Medipol Başakşehir'de Volkan Babacan maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Bu kulvarda buraya kadar gelmek bizim için çok önemli. İyi mücadele ettik. Rakibimizden çok daha pozisyona girdik. Penaltılara kaldı. Şans yüzde 50. İzleyenler bence çok keyif almıştır. Futbolda geriye dönüp hiç bakamıyorsun. Bugün kaybedebilirdik. Ben kaçırdım. Sonra Volkan ağabey kaçırdı"

BEN DE SU İÇEBİLİR MİYİM?

Volkan ile penaltılar sırasında aralarında geçen diyalog için "Volkan ağabeyle samimiyiz. Fenerbahçe'de çok yardımcı olmuştu. Penaltılarda devamlı su içiyordu. Yanına gidip 'Ben de su içeceğim içeyim mi?' dedim. O da 'istersen iç' dedi. Öyle bir muhabbetimiz oldu" dedi.